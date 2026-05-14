Российская пенсионерка загадочно пропала в аэропорту Еревана

Shot: Российская пенсионерка пропала в аэропорту Еревана

Российская пенсионерка с деменцией отправилась в Армению и загадочно пропала в аэропорту. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, 69-летняя Людмила Леванова накануне утром прилетела из Москвы рейсом FlyOne в аэропорт Звартноц в Ереване. Там у нее была полуторочасовая пересадка, после которой женщина должна была лететь к родственникам в Кишинев. Пассажирку должны были сопроводить до транзитной зоны, но в какой-то момент она исчезла.

Родственники Левановой предположили, что она могла заблудиться или выйти в город и пойти в неизвестном направлении. К поискам подключились сотрудники российского посольства. Пенсионерку ищут в городе и ближайших селах.

