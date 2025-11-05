Российская туристка оставила на пляже Турции сумку с вещами и загадочно исчезла

«112»: Россиянка загадочно исчезла с пляжа турецкого курорта Анталья

Российская туристка оставила на пляже турецкого курорта Анталья сумку с вещами и загадочно исчезла. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что 41-летняя Ирина Киселева находилась в Турции на отдыхе с сыном. 31 октября она покинула гостиницу Royal Atlantis Spa & Resort, отправилась на пляж с незнакомцем и больше не вернулась. Мужчина, который был с ней, принес ее сумку в отель — она лежала возле шезлонга женщины.

Незнакомец объяснил, что он на некоторое время отошел от Ирины. Вернувшись, мужчина не обнаружил россиянку на месте. Сына Киселевой отправили в Санкт-Петербург к бабушке. Посольство РФ и турецкая полиция пытаются установить подробности случившегося. Процесс осложняется тем, что обзор камеры наблюдения в районе пропажи женщины перекрыт.

