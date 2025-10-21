Россиянка с биполярным расстройством пропала без вести в Таиланде

Россиянка с биполярным аффективным расстройством (БАР) пропала без вести в Таиланде, девушку ищут уже четвертый день. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 30-летняя москвичка Мария последние полгода жила на курорте Пхукет. БАР ей диагностировали в 2024 году. По словам близких, у женщины наступила маниакальная фаза — она удалила аккаунт в Telegram, выкинула сим-карту и перестала общаться с друзьями.

В последний раз Мария выходила на связь 17 октября. В голосовом сообщении она говорила, что родители якобы хотят лишить ее жизни и она должна срочно уехать. Позже россиянку зафиксировали камеры видеонаблюдения — она была в компании трансгендера (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). В аэропорт соотечественница так и не поехала, а ее квартира оказалась пустой.

К поискам подключилось российское генконсульство, а близким Марии пишут мошенники с предложением прислать деньги в обмен на информацию о ее местонахождении. По одной из версий, россиянка могла попасть в рабство в один из азиатских скам-центров.

Ранее правозащитник Иван Мельников допустил, что несколько десятков россиян могут находиться в рабстве в Мьянме. Их вербуют русскоязычные специалисты из скам-центров.