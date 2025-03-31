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21:03, 31 марта 2025Из жизни

Актера похитили и продали в рабство за границу. Как его девушке удалось его спасти и вытащить из плена еще десять тысяч человек?

Освобождены десять тысяч человек, попавших в рабство бандам в Мьянме
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: The Royal Thai Police / AP

Из Таиланда третий месяц приходят сообщения об освобождении людей, которых держали в рабстве в мошеннических центрах у границы Мьянмы. За четыре года в Мьянму вывезли более сотни тысяч человек, похищенных в разных странах Азии. Их держат в неволе и заставляют работать на преступников. Таиланд и Китай всерьез занялись борьбой с новоявленными работорговцами лишь в январе, когда бандиты похитили в Бангкоке китайского актера.

Китайского актера Ван Сина заманили в Таиланд под предлогом съемок фильма

Хотя китайский актер Ван Син регулярно снимался в сериалах и кино, его трудно назвать большой знаменитостью. Он не мог позволить себе агента, поэтому работу приходилось искать самому. В декабре Ван Син наткнулся на подходящее объявление в WeChat — популярном китайском мессенджере, напоминающем Telegram. Крупная медиакомпания из Таиланда искала актеров для криминального фильма про полицию и гангстеров. Съемки начинались в январе в Бангкоке.

Несколько лет назад Ван Син уже работал на проекте со съемками в Таиланде и решил попробовать еще раз. Он откликнулся на объявление, обсудил детали и отправил для кастинга видео, которые ему помогла снять Цзяцзя — его девушка, с которой он встречался три года. Координатор ответил Ван Сину, что его берут, и прислал билет в Таиланд. Лететь нужно было 3 января.

Ван Син

Ван Син

Кадр: Phunuso

Самолет приземлился в Бангкоке рано утром. В аэропорту Ван Сина никто не ждал: его заранее предупредили, что планы изменились и теперь нужно ехать в Мэсот — город почти в 500 километрах от Бангкока. Ван Син на свои средства нашел водителя, который взялся его довезти за 5 тысяч батов (около 15 тысяч рублей).

Путь занял несколько часов. Пока Ван Син ехал, ему то и дело приходили сообщения от Цзяцзя. Происходящее нравилось девушке все меньше. Ван Син успокаивал ее, говорил, что все в порядке, и время от времени присылал координаты на карте. В Мэсоте он пересел в другую машину — серый пикап Toyota, который прислали за ним организаторы. Последнее сообщение пришло, когда автомобиль подъезжал к реке на границе Таиланда. После этого его телефон замолчал.

Актер пропал на границе Мьянмы, где действуют центры современных работорговцев

Цзяцзя пыталась звонить, но Ван Син не снимал трубку. В полиции ей сказали, что ничем не могут помочь, и посоветовали обращаться в посольство. Девушка обзвонила китайские консульства в Таиланде, но там тоже не горели желанием отвечать. Особенно когда речь заходила о Мэсоте.

У Мэсота в Таиланде дурная репутация. Этот город находится на границе с Мьянмой — государством, относящимся примерно к той же категории, что и Сирия, Сомали или Южный Судан. В стране больше 70 лет идет гражданская война, центральные власти не контролируют почти ничего, а за регионы сражаются боевики различных группировок.

Беззаконием пользуются китайские банды. На севере действуют нелегальные шахты, где добывают редкоземельные металлы, южнее находятся гигантские плантации опиумного мака и предприятия, на которых готовят героин и синтетические наркотики — промышленными методами и совершенно не скрываясь. А по ту сторону реки от таиландского Мэсота — так называемые скам-центры, где держат в рабстве десятки тысяч похищенных людей.

Из Мэсота видны лагеря для похищенных людей, построенные за рекой на стороне Мьянмы

Из Мэсота видны лагеря для похищенных людей, построенные за рекой на стороне Мьянмы

Фото: STR / Eyepress / Legion-Media

В китайских соцсетях можно найти сотни историй, похожих на случай Ван Сина. Как правило, молодому человеку предлагают выгодную работу в одной из стран Юго-Восточной Азии или даже просто в Юньнане — китайской провинции на границе Мьянмы. Он откликается, едет на встречу с работодателем и бесследно пропадает. Если повезет, потом родственники узнают, что он попал в неволю.

Он тайно нашел способ сообщить нам координаты центра. Сказал, что только что туда попал и уже собирался звонить в полицию, но его выдали соседи. На него надели наручники и стали бить электрическими дубинками и водопроводными трубами. Потом он был месяц прикован наручниками к окну

из поста в китайской соцсети

Кто-то в интернете сказал ему, что в Юньнане ему будут платить больше. 27-го числа он уехал в Юньнань. В последний раз он сообщал о своем местоположении в городе Цзинхун, провинция Юньнань. 1-го числа он отправил сообщение в WeChat со словами: «Я не могу вернуться». Его бабушке 80 лет, она каждый день плачет

из поста в китайской соцсети

Похищенных людей заставляют работать на мошенников, пытают и разделывают на органы

В отличие от наркоторговли, скам-центры — относительно новый вид криминального бизнеса. Еще недавно банды, орудовавшие в тех местах, предпочитали зарабатывать на игорном бизнесе. Десять лет назад в приграничных городах Мьянмы, Лаоса и Камбоджи строили помпезные казино, рассчитанные на то, чтобы обчищать карманы доверчивых туристов.

В 2020 году разразилась пандемия COVID-19, и туристов почти не осталось. Чтобы удержаться на плаву, банды, контролировавшие казино, переключились на другой источник заработка — мошенничество в интернете. Мошенники создают поддельные аккаунты в приложениях для знакомств и соцсетях, заводят знакомства с иностранцами, а когда те попадают на крючок, под разными предлогами выманивают тысячи, а то и десятки тысяч долларов или евро.

По-китайски этот метод называют «забой свиньи». Свинья в данном случае — это влюбленный идиот из США или Европы. Сначала его «откармливают», пока он не достигнет нужной кондиции, а потом «пускают на мясо»

Мошенничество оказалось неожиданно прибыльным занятием. Но чтобы поставить дело на широкую ногу, требовались люди. Людей для работы в скам-центрах стали искать в Китае, других странах Азии и даже в Африке. Их обманом заманивают в Мьянму или Камбоджу, отбирают телефон и паспорт, после чего держат в неволе и заставляют проворачивать мошеннические схемы по 15 часов в день.

Кадр из фильма «Ставок больше нет» о похищенных в скам-центрах

Кадр из фильма «Ставок больше нет» о похищенных в скам-центрах

Кадр: GSCinemas / YouTube

Те, кому удавалось вырваться, рассказывают, что за неповиновение и невыполнение нормы людей в скам-центрах пытают: неделями держат в темноте, избивают, бьют током, могут сломать ноги. Провинившимся угрожают, что их разделают на органы. И это не всегда пустые слова: есть по крайней мере один подтвержденный случай, когда произошло именно это.

Один из похищенных — тоже, как и Ван Син, актер из Китая, — утверждает, что на его глазах расстреляли четырех человек, которые пытались поднять бунт. Он вернулся на родину только благодаря матери: она продала дом и заплатила выкуп, который требовали бандиты.

О похищенном актере и его девушке, отправившейся его искать, узнал весь Китай

Спустя два дня после исчезновения Ван Сина стало ясно, что власти не помогут. В полиции его брату сообщили, что смогут заняться этим делом в лучшем случае через неделю. А если не повезет — через месяц. В конце концов, он не один такой — похищенных только в Китае десятки тысяч.

Тогда Цзяцзя решила рассказать обо всем в соцсети. «У нас осталась только одна надежда — что сила интернета поможет усилить наши голоса», — написала девушка. Через несколько часов она села в самолет и сама полетела в Таиланд — искать Ван Сина лично.

Пока она ходила по отделениям полиции и посольствам в Бангкоке, ее пост читали все больше людей. Сам Ван Син — не особенно большая знаменитость, но посты его девушки увидели и перепубликовали настоящие китайские звезды.

Хештег, который создала Цзяцзя, собрал более 500 миллионов просмотров, так что скоро об исчезновении актера говорил весь Китай

Неизвестно, что именно происходило за кулисами в этот момент, до кого достучалась Цзяцзя и что об этом знали власти Китая. Но что-то определенно происходило, потому что к концу дня полиция в Таиланде не просто стала сговорчивее — поиски Ван Сина превратились в ее главную задачу, к которой заодно привлекли и армию.

Седьмого января, на четвертый день после исчезновения Ван Сина, власти Таиланда и Китая объявили, что его нашли и на самолете правоохранительных органов везут в Бангкок.

Один из скам-центров в Мьянме

Один из скам-центров в Мьянме

Фото: Angshu2193 / Wikimedia Commons

Власти Таиланда за два дня нашли и спасли китайского актера от похитителей

Таиландская полиция так и не рассказала, как ей удалось так быстро найти Ван Сина. В китайских соцсетях встречается мнение, что власти Таиланда просто заплатили бандитам выкуп — два миллиона юаней. И не распространяются о деталях, потому что такие условия поставили боевики, контролирующие город на той стороне границы.

Когда Ван Сина привезли в Бангкок, он был обрит налысо. Актер вышел к журналистам и поблагодарил всех, кто помог его спасти. Сопровождавший актера сотрудник таиландской полиции шепнул, что нужно сказать спасибо лично премьер-министру и добавить, что Таиланд совершенно безопасен для туристов из Китая. Ван Син послушно повторил за ним.

Таиландские власти всерьез беспокоились, что шумиха из-за похищения актера напугает жителей Китая и они не поедут отдыхать в Таиланд. Это могло обернуться гигантскими убытками для всей страны

Позднее Ван Син рассказал, что из Мэсота его на лодке перевели в Мьянму — причем тоже не бесплатно, лодочник взял две тысячи батов. На той стороне актера ждали вооруженные люди. Только тогда он понял, что дело плохо. Но не сопротивлялся — было страшно.

Кадр из фильма «Ставок больше нет» о похищенных в скам-центрах

Кадр из фильма «Ставок больше нет» о похищенных в скам-центрах

Кадр: GSCinemas / YouTube

Первые дни его и еще десять мужчин из Китая — всех тоже обрили — держали в первом здании скам-центра. Затем перевели в другое, где было уже 50 человек. Их учили быстро печатать на клавиатуре компьютера. Похищенные из других стран, по слухам, находились в другом здании, куда Ван Сина не водили. До мошенничества дело не дошло.

С января из Мьянмы спасли десять тысяч человек, но скам-центры продолжают работать

Спасением Ван Сина дело не ограничилось. На этот раз власти Таиланда и Китая взялись за мошенников всерьез. Фирму, которая была формальным владельцем скам-центра, ликвидировали, а главаря банды схватили и вывезли в Бангкок. Он оказался выходцем с юга Китая, известным под прозвищами Золотой тигр и Нефритовый босс. Кроме него за решетку попали десятки бандитов, замешанных в этом бизнесе.

Лидеров повстанцев, которые контролируют приграничный район Мьянмы, объявили в розыск. Вскоре несколько группировок боевиков под давлением Китая и Таиланда стали самостоятельно освобождать похищенных иностранцев, которых держали в скам-центрах. Освобождены уже около десяти тысяч человек.

Таиланд отключил электричество и интернет в нескольких приграничных районах Мьянмы, где располагается особенно много скам-центров. Поставки топлива в эту страну тоже ограничены.

Освобожденные работники одного из скам-центров в Мьянме

Освобожденные работники одного из скам-центров в Мьянме

Фото: Thanaphon Wuttison / AP

Но банды не сдаются: некоторые скам-центры перебазировались вглубь страны, другие перешли на генераторы — гул работающих моторов слышен даже на таиландской стороне границы. А с подключением к интернету помог Илон Маск — теперь мошенники используют Starlink, который из Таиланда не отключишь.

Тем временем Ван Син пришел в себя, отрастил волосы и снова снимается на телевидении. Недавно пользователи китайских соцсетей умилялись кадрам со съемок, в которых он участвует. На них Цзяцзя снова с ним и на видео заботливо поправляет ему воротник. Если бы не она, вырваться из неволи не удалось бы ни ему, ни тысячам других похищенных.

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