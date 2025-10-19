Путешествия
В России допустили нахождение нескольких десятков россиян в рабстве в Мьянме

Правозащитник Мельников: Десятки россиян могут находиться в рабстве в Мьянме
Екатерина Ештокина

Фото: Vladimir Konstantinov / Shutterstock / Fotodom  

Правозащитник Иван Мельников допустил, что несколько десятков россиян могут находиться в рабстве в Мьянме. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

По данным издания, россиян и белорусов вербуют русскоязычные специалисты из скам-центров. Так, в чатах ищут моделей, IT-сотрудников и прочих экспертов, готовых работать за границей. Из требований — знание английского языка, наличие прививок и загранпаспорта.

Желающим предлагают контракт на 1 год, жилье и трехразовое питание. IT-специалистам — 5000 юаней (57 тысяч рублей) и процент от работы, хостес — 100 долларов в день (8,1 тысячи рублей) и 100 долларов за каждого клиента.

В результате в первую неделю работы людям предоставляют все озвученные условия, однако спустя это время, как отмечает издание, происходит переход в рабство. В Мьянму россияне попадают через границу с Таиландом.

Ранее в октябре арестовали организаторов скам-центров с рабынями-россиянками в Азии. Задержанных обвиняли в покушении на жизни, мошенничестве и торговле людьми.

