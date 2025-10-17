Организаторов скам-центров с рабынями-россиянками в Азии арестовали

В Мьянме арестовали организаторов скам-центров, воровавших девушек в рабство

В Азии арестовали организаторов скам-центров, воровавших девушек из разных стран мира, в том числе россиянок, в рабство. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что задержанных обвиняют в покушении на жизни, мошенничестве и торговле людьми. Правоохранителям удалось спасти множество жертв преступников, которых планировали продать в рабство.

В Камбодже задержали пять женщин-организаторов онлайн-мошенничества, а в Мьянме солдат отправили в горы для проведения проверок.

Ранее посол Белоруссии в Мьянме Владимир Боровиков высказался о ситуации с проданной на органы в Мьянме соотечественницей. Он подчеркнул, что заявление о пропаже гражданки республики находится на особом контроле правительства.

26-летняя девушка Вера из Минска вылетела в Янгон из Бангкока 20 сентября, а 4 октября перестала выходить на связь. Родственники белоруски сообщили, что она стала жертвой трудового рабства, затем была продана на органы и кремирована.

