Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:40, 17 октября 2025Путешествия

Организаторов скам-центров с рабынями-россиянками в Азии арестовали

В Мьянме арестовали организаторов скам-центров, воровавших девушек в рабство
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Азии арестовали организаторов скам-центров, воровавших девушек из разных стран мира, в том числе россиянок, в рабство. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что задержанных обвиняют в покушении на жизни, мошенничестве и торговле людьми. Правоохранителям удалось спасти множество жертв преступников, которых планировали продать в рабство.

Материалы по теме:
Актера похитили и продали в рабство за границу. Как его девушке удалось его спасти и вытащить из плена еще десять тысяч человек?
Актера похитили и продали в рабство за границу. Как его девушке удалось его спасти и вытащить из плена еще десять тысяч человек?
31 марта 2025
Участницу шоу «Голос» из Белоруссии сделали рабыней, а затем убили и продали на органы. Ее родственникам предлагали купить тело
Участницу шоу «Голос» из Белоруссии сделали рабыней, а затем убили и продали на органы. Ее родственникам предлагали купить тело
15 октября 2025

В Камбодже задержали пять женщин-организаторов онлайн-мошенничества, а в Мьянме солдат отправили в горы для проведения проверок.

Ранее посол Белоруссии в Мьянме Владимир Боровиков высказался о ситуации с проданной на органы в Мьянме соотечественницей. Он подчеркнул, что заявление о пропаже гражданки республики находится на особом контроле правительства.

26-летняя девушка Вера из Минска вылетела в Янгон из Бангкока 20 сентября, а 4 октября перестала выходить на связь. Родственники белоруски сообщили, что она стала жертвой трудового рабства, затем была продана на органы и кремирована.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел на российском химическом заводе. Там производят взрывчатые вещества и утилизируют оружие

    Украинская делегация захотела убедить Трампа передать Tomahawk одним способом

    Политик умер в прямом эфире

    Раскрыто число пострадавших при мощном взрыве на российском химическом заводе

    Путин обратился к Симоньян со словами «ты справишься»

    В зоне СВО заметили УАЗ с «Максимами»

    На Украине подтвердили удар новым типом авиабомбы по Николаеву

    Раскрыт план Трампа по Tomahawk для Украины

    Названа предварительная причина мощного взрыва на российском химическом заводе

    Белый дом заявил о возможном участии Зеленского в переговорах Трампа и Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости