Посол Белоруссии высказался о ситуации с проданной на органы в Мьянме туристкой

Посол Белоруссии Боровиков: Розыск соотечественницы в Мьянме на особом контроле

Посол Белоруссии в Мьянме Владимир Боровиков высказался о ситуации с проданной на органы соотечественницей. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

По сообщению дипломата, заявление о пропаже гражданки республики находится на особом контроле правительства. Однако какой-либо достоверной информации о местонахождении туристки нет. Посольство ведет работы по ее розыску.

Ранее стало известно, что девушка вылетела в Янгон из Бангкока 20 сентября, а 4 октября перестала выходить на связь. Родственники белоруски сообщили, что она стала жертвой трудового рабства, затем была продана на органы и кремирована. Семья путешественницы пытается вернуть ее прах на родину.

