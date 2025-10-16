Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:16, 16 октября 2025Путешествия

Посол Белоруссии высказался о ситуации с проданной на органы в Мьянме туристкой

Посол Белоруссии Боровиков: Розыск соотечественницы в Мьянме на особом контроле
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Посол Белоруссии в Мьянме Владимир Боровиков высказался о ситуации с проданной на органы соотечественницей. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

По сообщению дипломата, заявление о пропаже гражданки республики находится на особом контроле правительства. Однако какой-либо достоверной информации о местонахождении туристки нет. Посольство ведет работы по ее розыску.

Ранее стало известно, что девушка вылетела в Янгон из Бангкока 20 сентября, а 4 октября перестала выходить на связь. Родственники белоруски сообщили, что она стала жертвой трудового рабства, затем была продана на органы и кремирована. Семья путешественницы пытается вернуть ее прах на родину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла по Украине удар возмездия «Кинжалами»

    Стало известно о смерти сына российского губернатора на СВО

    Россиянка отдохнула в двух городах Китая и раскрыла траты на поездку

    В российском городе водитель иномарки сбил женщину, сбежал в кусты и попал на видео

    Россиянам назвали способ избавиться от переплат за продукты

    В ФИФА высказались о возможности провести матч между сборными США и России

    Нетаньяху пообещал полную ликвидацию ХАМАС

    Украина потеряла единственный достойный ответ российским баллистическим ракетам

    Пашинян поделился впечатлениями от встречи с Алиевым

    В Госдуме дали совет оскорбившему российских летчиков генсеку НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости