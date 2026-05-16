Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:32, 16 мая 2026Мир

Американский авианосец вернулся на базу в США после участия в операции против Ирана

NYT: Авианосец «Джеральд Форд» вернулся в США после операции против Ирана
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Zvonimir Barisin / PIXSELL / XinHua / Globallookpress.com

Атомный авианосец Военно-морских сил США «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) вернулся на базу в Норфолке, штат Вирджиния после почти года в море и участия в операции против Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морского института Соединенных Штатов.

«Авианосец вернулся в субботу на базу ВМС в Норфолке», — сказано в публикации. В общей сложности авианосец находился в походе рекордные 326 дней. Чтобы встретить судно и его экипаж из 4,5 тысячи моряков, в Норфолк приехал министр войны США Пит Хегсет.

Авианосец, введенный в строй в 2017 году, часто фигурировал в сводках происшествий на борту. Согласно данным газеты Wall Street Journal, экипажу понадобилось свыше 30 часов, чтобы потушить пожар, который вспыхнул в прачечной корабля в марте 2026 года. Помимо этого, в конце февраля выяснилось, что в вакуумной канализации авианосца есть системные сбои.

В марте стало известно, что Штаты решили перебросить на Ближний Восток очередной, третий на тот момент ударный авианосец — «Джордж Буш» (USS George H.W. Bush).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали ключевое условие для личной встречи Путина с Зеленским

    ВСУ вывели из строя обе АЗС в Энергодаре

    Американский авианосец вернулся на базу в США после участия в операции против Ирана

    Звезда «Форсажа» в оголяющем тело платье вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля

    Капитан «Реала» покинет клуб по окончании сезона

    Фицо сильно удивился желанию Мерца поговорить с ним о поездке в Москву

    Путин поговорил с президентом ближневосточной страны

    В Германии рейтинг оппозиционной партии поднялся до рекордных показателей

    В Британии удивились словам Зеленского об ударах возмездия России по Украине

    В центре Киева началась акция протеста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok