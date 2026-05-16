Американский авианосец вернулся на базу в США после участия в операции против Ирана

NYT: Авианосец «Джеральд Форд» вернулся в США после операции против Ирана

Атомный авианосец Военно-морских сил США «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) вернулся на базу в Норфолке, штат Вирджиния после почти года в море и участия в операции против Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морского института Соединенных Штатов.

«Авианосец вернулся в субботу на базу ВМС в Норфолке», — сказано в публикации. В общей сложности авианосец находился в походе рекордные 326 дней. Чтобы встретить судно и его экипаж из 4,5 тысячи моряков, в Норфолк приехал министр войны США Пит Хегсет.

Авианосец, введенный в строй в 2017 году, часто фигурировал в сводках происшествий на борту. Согласно данным газеты Wall Street Journal, экипажу понадобилось свыше 30 часов, чтобы потушить пожар, который вспыхнул в прачечной корабля в марте 2026 года. Помимо этого, в конце февраля выяснилось, что в вакуумной канализации авианосца есть системные сбои.

В марте стало известно, что Штаты решили перебросить на Ближний Восток очередной, третий на тот момент ударный авианосец — «Джордж Буш» (USS George H.W. Bush).