США решили перебросить на Ближний Восток третий ударный авианосец

USNI: Авианосец США USS George H.W. Bush готовится к отправке на Ближний Восток

США готовят к отправке на Ближний Восток для участия в боевых действиях против Ирана третий по счету авианосец «Джордж Буш». Об этом сообщает портал U.S. Naval Institute (USNI News).

Отмечается, что авианосец и его корабли сопровождения завершили комплексные учения. В пресс-службе Военно-морских сил (ВМС) США отмечается, что USS George H.W. Bush «неоднократно демонстрировала точный и быстрый запуск и восстановление своих воздушных средств».

В настоящее время в регионе дислоцируются две авианосные ударные группы. Группа во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln) осуществляет патрулирование и операции в Аравийском море, а атомный авианосец «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) размещен в Красном море.

28 февраля США и Израиль начали боевые действия против Ирана. Целями операции стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны. В регионе базируется американский авианосец и полные «Томагавков» эсминцы, а стратегические бомбардировщики B-2 Spirit атаковали подземные объекты десятками бомб. В ответ Иран начал применять баллистические ракеты и дроны-камикадзе.