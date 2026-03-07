Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:26, 7 марта 2026Мир

США решили перебросить на Ближний Восток третий ударный авианосец

USNI: Авианосец США USS George H.W. Bush готовится к отправке на Ближний Восток
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Antonio Bronic / Reuters

США готовят к отправке на Ближний Восток для участия в боевых действиях против Ирана третий по счету авианосец «Джордж Буш». Об этом сообщает портал U.S. Naval Institute (USNI News).

Отмечается, что авианосец и его корабли сопровождения завершили комплексные учения. В пресс-службе Военно-морских сил (ВМС) США отмечается, что USS George H.W. Bush «неоднократно демонстрировала точный и быстрый запуск и восстановление своих воздушных средств».

В настоящее время в регионе дислоцируются две авианосные ударные группы. Группа во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln) осуществляет патрулирование и операции в Аравийском море, а атомный авианосец «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) размещен в Красном море.

28 февраля США и Израиль начали боевые действия против Ирана. Целями операции стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны. В регионе базируется американский авианосец и полные «Томагавков» эсминцы, а стратегические бомбардировщики B-2 Spirit атаковали подземные объекты десятками бомб. В ответ Иран начал применять баллистические ракеты и дроны-камикадзе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поговорил с президентом Ирана. Тегеран ожидает поддержки России на фоне атак США и Израиля

    Дмитриев пошутил об умоляющих Россию русофобах

    Раскрыты подробности ночных атак ВСУ на Россию

    Россиянам назвали приводящие к налоговым проверкам действия

    США решили перебросить на Ближний Восток третий ударный авианосец

    В Киеве предсказали возвращение на Украину только ненужных Европе беженцев-пенсионеров

    В Дубае вновь произошли взрывы

    На Украине испугались последствий конфликта на Ближнем Востоке

    Россиянки рассказали о недовольстве зарплатой

    С 1 апреля некоторым пенсионерам повысят выплаты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok