Капитан «Реала» покинет клуб по окончании сезона

Капитан «Реала» Даниэль Карвахаль покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщает The Atheltic.

Контракт между клубом и игроком заканчивается летом 2026 года. Отмечается, что руководство Реала является инициатором расставания.

34-летний Карвахаль является воспитанником «Реала». В текущем сезоне защитник провел 15 матчей в составе мадридцев. Всего на его счету 449 игр за «Реал», в которых он забил 14 мячей и сделал 65 результативных передач. Карвахаль шесть раз становился победителем Лиги чемпионов и четырежды выигрывал чемпионат Испании. Также футболист сыграл 52 встречи за сборную Испании, в которых забил один гол.

Ранее португальский специалист Жозе Моуриньо, который возглавит мадридский клуб в следующем сезоне, заявил о своем интересе к футболисту «Барселоны» Маркусу Рэшфорду. Они уже работали вместе несколько сезонов в «Манчестер Юнайтед».