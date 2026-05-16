Назван срок открытия пляжного сезона в Москве

Синоптик Шувалов: Пляжный сезон в Москве можно открывать на следующей неделе

Пляжный сезон в Москве можно открывать на следующей неделе, с 18 мая. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с РИА Новости.

«Солнце будет в изобилии, так что можно открывать пляжный сезон. Думаю, купаться нельзя, а вот поваляться на бережку можно», — уточнил синоптик.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни жителей столицы ожидает рекордная жара. Согласно прогнозам, 18 мая воздух прогреется до плюс 28-30 градусов, а 19 и 20 мая — до плюс 29-31 градуса. Тепло начнет отступать только 22 мая — в этот день в Москве пройдут дожди и грозы.