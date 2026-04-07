01:05, 7 апреля 2026Мир

В МИД предупредили о катастрофе в Иране «страшнее чернобыльской»

МИД РФ: Ирану и Персидскому заливу грозит катастрофа страшнее чернобыльской
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Удары США и Израиля по иранской атомной электростанции (АЭС) «Бушер» грозят катастрофой «страшнее чернобыльской». Об этом предупредило МИД России.

В заявлении указано, что ведомство выражает «особую обеспокоенность» в связи с «безрассудными» атаками на электростанцию.

«Тень радиологической катастрофы, более губительной, чем Чернобыльская, нависла над регионом Персидского залива и прилегающей частью Евразии», — указано в сообщении.

Ранее Иран направил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) письмо с требованием осудить недавний обстрел АЭС «Бушер». «Продолжение бездействия будет рассматриваться как явное пособничество преступникам и навсегда останется в истории, что также подорвет авторитет МАГАТЭ», — подчеркнули в письме.

