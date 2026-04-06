Иран выступил с требованием после обстрела АЭС «Бушер»

Иран потребовал от МАГАТЭ осудить обстрел АЭС «Бушер»

Иран направил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) письмо с требованием осудить недавний обстрел атомной электростанции (АЭС) «Бушер». Об этом сообщило агентство IRNA в своем Telegram-канале.

«Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами в письме Рафаэлю Гросси, генеральному директору МАГАТЭ, назвал недавнюю атаку США и сионистского режима на окрестности первого блока АЭС "Бушер" явным нарушением международного права и примером военного преступления, призвав Агентство решительно осудить этот акт», — сказано в публикациии.

При этом в Иране раскритиковали бездействие МАГАТЭ и считают, что простое выражение «глубокой обеспокоенности» не препятствует повторению атак. «Продолжение бездействия будет рассматриваться как явное пособничество преступникам и навсегда останется в истории, что также подорвет авторитет МАГАТЭ», — подчеркнули в письме.

Ранее ОАИЭ сообщила, что территория АЭС «Бушер» в четвертый раз с начала военных действий попала под обстрел. По ее данным, утром 4 апреля снаряд ударил в забор вблизи станции. Жертвой атаки стал охранник. В результате взрыва повреждено одно из вспомогательных строений. Основные здания объекта не пострадали.