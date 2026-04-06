Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:33, 6 апреля 2026Мир

Иран выступил с требованием после обстрела АЭС «Бушер»

Иран потребовал от МАГАТЭ осудить обстрел АЭС «Бушер»
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Vantor / Handout / Reuters

Иран направил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) письмо с требованием осудить недавний обстрел атомной электростанции (АЭС) «Бушер». Об этом сообщило агентство IRNA в своем Telegram-канале.

«Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами в письме Рафаэлю Гросси, генеральному директору МАГАТЭ, назвал недавнюю атаку США и сионистского режима на окрестности первого блока АЭС "Бушер" явным нарушением международного права и примером военного преступления, призвав Агентство решительно осудить этот акт», — сказано в публикациии.

При этом в Иране раскритиковали бездействие МАГАТЭ и считают, что простое выражение «глубокой обеспокоенности» не препятствует повторению атак. «Продолжение бездействия будет рассматриваться как явное пособничество преступникам и навсегда останется в истории, что также подорвет авторитет МАГАТЭ», — подчеркнули в письме.

Ранее ОАИЭ сообщила, что территория АЭС «Бушер» в четвертый раз с начала военных действий попала под обстрел. По ее данным, утром 4 апреля снаряд ударил в забор вблизи станции. Жертвой атаки стал охранник. В результате взрыва повреждено одно из вспомогательных строений. Основные здания объекта не пострадали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран выступил с требованием после обстрела АЭС «Бушер»

    Женщина нашла во время ремонта дома загадочный сейф и открыла его

    Обломки БПЛА упали на территорию детсада при атаке ВСУ на российский портовый город

    Объявлено о масштабных повреждениях после атаки ВСУ на крупный российский портовый город

    56-летняя Кэтрин Зета-Джонс раскрыла секрет стройности

    Алиев приехал в соседнюю страну

    Евсеев 12 раз нецензурно выругался за 37 секунд интервью после матча РПЛ

    Ущерб нефтяного конкурента России от войны в Иране оказался колоссальным

    Посольство Ирана сыронизировало над требованием Трампа

    Pepsi вышла из числа спонсоров фестиваля с участием Канье Уэста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok