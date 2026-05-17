21:16, 17 мая 2026Мир

Из-за одной находки в немецком городе эвакуировали около 27 тысяч человек

В Пфорцхайме обезвредили тяжелую бомбу времен Второй мировой войны
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Пфорцхайме в Германии обнаружили и обезвредили тяжелую бомбу весом 1,8 тонны времен Второй мировой войны. Об это говорится в сообщении администрации города.

«Бомба времен Второй мировой войны весом 1,8 тонны, обнаруженная… в [районе Пфорцхайма] Остштадте, была успешно обезврежена», — сказано в сообщении. Уточняется, что из-за этой находки местные власти были вынуждены эвакуировать около 27 тысяч человек, которые проживают в радиусе 1,5 километра от места находки.

Всего к операции по обезвреживанию боеприпаса привлекли около 1,5 тысячи сотрудников пожарной охраны, полиции, спасательных и технических служб. Также в ней участвовали представители городской администрации и гуманитарных организаций.

17 мая сообщалось, что в другом немецком городе, Битбурге, обезвредили семь американских бомб времен Второй мировой войны.

