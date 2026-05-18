Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:26, 18 мая 2026Забота о себе

Писательница всю жизнь получала нелепые травмы и удивилась их настоящей причине

Daily Mirror: В 41 год британка узнала настоящую причину постоянных травм
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Veja / Shutterstock / Fotodom

Писательница из Великобритании Лорейн Анселл всю жизнь получала нелепые травмы из-за редкого диагноза, о котором случайно узнала из социальных сетей. Ее историю опубликовало издание Daily Mirror.

По словам Анселл, с детства она сталкивалась с постоянными травмами и хронической болью, однако врачи не могли определить их настоящую причину. Кроме того, женщина постоянно получала синяки и порезы: однажды она сильно повредила руку обычной палочкой от леденца, а в другой раз ключ в офисном ящике разорвал ей кожу на ноге. Кроме того, у нее были проблемы со зрением, суставами и позвоночником, но обследования не выявляли серьезных нарушений.

Материалы по теме:
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
8 февраля 2021
Тяжелая рука Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Тяжелая рукаХирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
12 октября 2018

«Я не понимала, что всю жизнь жила с болью», — призналась Анселл. Все изменилось, когда в социальных сетях она увидела рассказы людей с синдромом Элерса — Данлоса. Британка утверждает, что сильно удивилась, осознав, что у нее точно такие же симптомы. В итоге в 41 год ей официально подтвердили этот диагноз.

Сейчас Анселл пишет книги и занимается поддержкой людей с хроническими заболеваниями. Она надеется, что ее история поможет другим внимательнее относиться к симптомам и не бояться добиваться дополнительных обследований.

Ранее голливудский актер Джесси Айзенберг пожертвовал почку незнакомцу и рассказал о последствиях операции. По его словам, он хорошо восстановился и, если бы мог, отдавал бы по почке каждый день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России раскрыли цели ответного массированного удара по Украине

    В России высказались о переговорах с Украиной

    Названо число выпущенных в сторону России украинских БПЛА

    Российский Sollers представил особый минивэн

    Названы сроки ввода в российские школы учебников под редакцией Медведева

    Су-57 заметили с комплексом 101КС-Н

    Мировые цены на нефть достигли максимума после атаки Ирана на ОАЭ

    Россиянин снял на видео осквернение обелиска Победы и попал под следствие

    Россиянка ударила ногами беременную ослицу в Дагестане и попала на видео

    В России не нашлось желающих купить национализированную компанию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok