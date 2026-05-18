Писательница всю жизнь получала нелепые травмы и удивилась их настоящей причине

Daily Mirror: В 41 год британка узнала настоящую причину постоянных травм

Писательница из Великобритании Лорейн Анселл всю жизнь получала нелепые травмы из-за редкого диагноза, о котором случайно узнала из социальных сетей. Ее историю опубликовало издание Daily Mirror.

По словам Анселл, с детства она сталкивалась с постоянными травмами и хронической болью, однако врачи не могли определить их настоящую причину. Кроме того, женщина постоянно получала синяки и порезы: однажды она сильно повредила руку обычной палочкой от леденца, а в другой раз ключ в офисном ящике разорвал ей кожу на ноге. Кроме того, у нее были проблемы со зрением, суставами и позвоночником, но обследования не выявляли серьезных нарушений.

«Я не понимала, что всю жизнь жила с болью», — призналась Анселл. Все изменилось, когда в социальных сетях она увидела рассказы людей с синдромом Элерса — Данлоса. Британка утверждает, что сильно удивилась, осознав, что у нее точно такие же симптомы. В итоге в 41 год ей официально подтвердили этот диагноз.

Сейчас Анселл пишет книги и занимается поддержкой людей с хроническими заболеваниями. Она надеется, что ее история поможет другим внимательнее относиться к симптомам и не бояться добиваться дополнительных обследований.

Ранее голливудский актер Джесси Айзенберг пожертвовал почку незнакомцу и рассказал о последствиях операции. По его словам, он хорошо восстановился и, если бы мог, отдавал бы по почке каждый день.