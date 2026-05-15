11:33, 15 мая 2026

Пожертвовавший незнакомцу почку голливудский актер рассказал о последствиях операции

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Голливудский актер Джесси Айзенберг пожертвовал почку незнакомцу и рассказал о последствиях операции. Впечатлениями звезда «Социальной сети» поделился в подкасте «Чекап с доктором Майком».

Айзенберг выразил удивление, почему донорство органов не стало более распространенным явлением. «Когда я услышал о донорстве почек, моей первой мыслью было: почему в эти больницы не стоят очереди?» — заявил 42-летний артист.

По словам актера, восстановление после хирургического вмешательства прошло гладко, в отличие от его соседей по палате. «В течение трех дней в больнице со мной обращались как с королем. Я будто совершал счастливую маленькую донкихотскую прогулку», — добавил актер. Он пошутил, что, если бы у него могли вырасти другие почки, он бы отдавал по одной каждый день. После операции у Айзенберга не было осложнений и остались только небольшие шрамы на теле.

Ранее звезда американского футбола Ник Мэнголд попросил поклонников пожертвовать ему почку. Он страдает от хронической почечной недостаточности.

