Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:33, 16 октября 2025Забота о себе

Популярный футболист попросил поклонников пожертвовать ему почку

Американский футболист Ник Мэнголд объявил в соцсетях о поисках донора почки
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports / Reuters

Звезда американского футбола Ник Мэнголд попросил поклонников пожертвовать ему почку. Пост о хронической почечной недостаточности он опубликовал на странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Популярный футболист впервые рассказал, что проходит курс диализа, планирует пересадку почки и не исключает, что потенциальным донором может стать один из его подписчиков. «В 2006 году у меня был диагностирован генетический дефект, который привел к хронической болезни почек. (...) Я всегда знал, что [пересадки почки] не избежать, но думал, что времени будет больше. К сожалению, сейчас у меня нет родственников, которые могли бы стать донорами», — написал он.

Помимо донора, Мэнголду нужны и деньги на пересадку. В связи с этим спортсмен выразил благодарность всем, кто согласится сделать пожертвование.

Материалы по теме:
Противовирусные действия Советы медиков о борьбе с опасными инфекциями
Противовирусные действияСоветы медиков о борьбе с опасными инфекциями
23 марта 2021
«Главное — обходиться без паники» Они заразились, но сумели выжить: что переболевшие коронавирусом россияне говорят о себе и о будущем
«Главное — обходиться без паники»Они заразились, но сумели выжить: что переболевшие коронавирусом россияне говорят о себе и о будущем
23 мая 2020

Ник Мэнголд сыграл за команду «NY Jets» 171 матч. В 2016 году он завершил профессиональную карьеру.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова назвала оптимальное количество посещений туалета. По ее словам, нормальное опорожнение кишечника должно быть не чаще двух раз в день и не реже трех раз в неделю.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Индия пообещала ему не покупать российскую нефть. В Нью-Дели поспешили объясниться

    Шансы Трампа сорвать поставки нефти из России в Индию оценили

    Мужчина надругался над малолетней россиянкой и получил срок

    Зеленский назначил защитника прав военных

    Пригожин высказался о попадании песни Валерии на «Грэмми»

    Вэнс высказался о чате молодых республиканцев с расизмом и шутками про изнасилования

    Популярный футболист попросил поклонников пожертвовать ему почку

    Возможную остановку боевых действий связали с христианским праздником

    В закрытом режиме приняли решение по судьбе редактора крупного российского информагентства

    В России высказались о передаче Tomahawk Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости