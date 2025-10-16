Популярный футболист попросил поклонников пожертвовать ему почку

Американский футболист Ник Мэнголд объявил в соцсетях о поисках донора почки

Звезда американского футбола Ник Мэнголд попросил поклонников пожертвовать ему почку. Пост о хронической почечной недостаточности он опубликовал на странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Популярный футболист впервые рассказал, что проходит курс диализа, планирует пересадку почки и не исключает, что потенциальным донором может стать один из его подписчиков. «В 2006 году у меня был диагностирован генетический дефект, который привел к хронической болезни почек. (...) Я всегда знал, что [пересадки почки] не избежать, но думал, что времени будет больше. К сожалению, сейчас у меня нет родственников, которые могли бы стать донорами», — написал он.

Помимо донора, Мэнголду нужны и деньги на пересадку. В связи с этим спортсмен выразил благодарность всем, кто согласится сделать пожертвование.

Ник Мэнголд сыграл за команду «NY Jets» 171 матч. В 2016 году он завершил профессиональную карьеру.

