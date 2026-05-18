Динамику торговли России с ключевым партнером оценили

Минтранс РФ: Товарооборот России и Китая вырос на 3 процента в 2025 году

По итогам прошлого года товарооборот России и Китая увеличился на 3 процента в сравнении с показателем за 2024-й. О росте торговли с ключевым партнером сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства транспорта РФ.

За отчетный период двусторонний товарооборот достиг 47 миллионов тонн. Поток транспорта через пункты пропуска за это время подскочил более чем на 20 процентов год к году и превысил 790 тысяч единиц, пояснили в Минтрансе.

Модернизация пограничной инфраструктуры поспособствует сохранению положительной динамики, добавили в министерстве. К настоящему времени завершены работы в пункте пропуска Кани-Курган. Аналогичные работы подходят к концу в Краскино и Пограничном.

До конца этого года в эксплуатацию должны ввести инфраструктуру пешеходного пункта Благовещенск-1 — Хэйхэ. Там заработает первая трансграничная пассажирская канатная дорога между двумя странам. До 2030 году будут модернизированы еще восемь пунктов пропуска, констатировали в Минтрансе.

Товарооборот России и Китая стал стремительно расти после ввода масштабных западных санкций в 2022 году. В следующие несколько лет объем двусторонней торговли увеличивался заметными темпами. Однако в последнее время динамика ощутимо замедлилась ввиду ряда проблем, связанных с усилением санкционного контроля со стороны западных стран, проблемами с платежами и рисками попадания под вторичные ограничения китайских банков. На этом фоне в Минпромторге призывали не ждать «столь яркой динамики», как в 2022-2024 годах.