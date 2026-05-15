19:36, 15 мая 2026

Вероятность лабораторного происхождения хантавируса оценили

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Оснований считать, что хантавирус варианта Андес был создан искусственно в лаборатории, на данный момент нет. Об этом РИА Новости заявил доктор биологических наук, вирусолог Владимир Оберемок.

Поводом для обсуждения стала вспышка инфекции на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. По данным Всемирной организации здравоохранения, было выявлено 11 случаев заражения хантавирусом, в девяти из них подтвердился вариант Андес. Троих человек не удалось спасти.

По словам специалиста, для выводов о возможном искусственном происхождении вируса необходимо сначала секвенировать его геном, сравнить с уже известными штаммами и оценить характер мутаций. Пока таких данных нет, поэтому утверждать лабораторное происхождение преждевременно.

Хантавирусы обычно передаются человеку через контакт с грызунами или продуктами их жизнедеятельности. Они могут вызывать тяжелые заболевания, включая геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный легочный синдром. Вирус Андес считается одним из наиболее редких, но при этом опасных вариантов, поскольку способен передаваться от человека к человеку при тесном контакте.

Ранее Онищенко заявил, что на создание вакцины от хантавируса уйдут долгие годы.

