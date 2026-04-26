Пожилая женщина расправилась с мужем и придумала оригинальное оправдание

В Японии пожилая женщина убила подшучивавшего над ней мужа

В Японии 83-летняя женщина до смерти избила 82-летнего мужа и придумала оригинальное оправдание. Об этом сообщает Japan Today.

Норико Акаике из Нагои вызвала службу спасения вечером во вторник, 21 апреля, и заявила, что ее муж, Синичи, потерял сознание. У мужчины диагностировали инфаркт, его доставили в больницу. Спасти пожилого человека врачи не смогли. При осмотре медики обнаружили у него синяки по всему телу и оповестили полицию.

Во время беседы с сотрудниками полиции Норико призналась, что расправилась с мужем. Она несколько раз ударила его кулаком в лицо, а потом пинала. «Муж подшучивал надо мной, поэтому я ударила и пнула его», — заявила японка.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина расправился с женой и закопал ее в саду. После этого он вел переписку от ее имени.