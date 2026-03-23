05:01, 23 марта 2026

Мужчина расправился с женой, закопал ее в саду и стал притворяться ей

Юлия Юткина
Фото: Loredana Sangiuliano / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании 42-летнего Алирезу Аскари приговорили к пожизненному заключению за расправу над женой, которая требовала развода. Об этом сообщает BBC News.

Аскари был женат на 37-летней Парии Вейси. За полгода до преступления супруги стали жить раздельно, а 12 апреля 2025 года женщина пропала. Друг Вейси сразу заподозрил Аскари в похищении. Он рассказал полиции, что женщина боялась мужа. Полицейские прибыли в дом Аскари и нашли в саду останки Вейси. Они были закопаны там, где раньше находился пруд. Сверху была установлена новая клумба.

В ходе расследования выяснилось, что Аскари испугался, что жена может от него окончательно уйти, поэтому и решил расправиться с ней. Примечательно, что на тот момент мужчина состоял в отношениях на расстоянии с другой девушкой из Ирана и рассказывал ей о всех своих планах.

Мужчина заманил жену домой и тут же напал на нее с ножом. После он позвонил своей тете и заставил ее помочь избавиться от улик. Пока она ехала, Аскари принял душ в близлежащем бассейне, купил отбеливатель, тряпки, растения и грунт. С помощью тети он похоронил Вейси в саду и высадил на ее могиле цветы.

Чтобы никто его ни в чем не заподозрил, он стал притворяться Вейси, переписываясь с ее телефона. В частности, он написал ее начальнику и семье, что она якобы уезжает на время из страны, поэтому будет недоступна для звонков.

После ареста Аскари утверждал, что пошел на преступление из-за шизофрении. Однако судья заявила, что его психиатрические проблемы никак не влияли на его намерения, и приговорила его к пожизненному заключению. Его тетю также приговорили к тюремному заключению на срок пять с половиной лет.

Ранее сообщалось, что австрийская полиция подозревает, что известная блогерша могла быть заживо похоронена ее бывшим парнем после ссоры. Предполагается, что мужчина якобы спрятал тело в чемодан, отвез в соседнюю Словению и закопал его.

