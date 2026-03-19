Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 19 марта 2026

Мужчина заживо похоронил блогершу в чемодане

В Австрии мужчина убил партнершу и заживо похоронил ее в чемодане
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Стефани Пайпер

Стефани Пайпер. Фото: @badgalfani

Австрийская полиция подозревает, что известная блогерша могла быть заживо похоронена ее бывшим парнем после ссоры. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в конце ноября 2025 года в Граце. Исчезновение 32-летней Штефани Пипер заметили, когда она не пришла на запланированную фотосъемку. По данным следствия, между ней и ее партнером, 31-летним Патриком М, вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина напал на блогершу в ее квартире. Согласно признанию самого подозреваемого, он душил ее. Затем он якобы спрятал тело в чемодан, отвез в соседнюю Словению и закопал его.

Новые данные судмедэкспертизы изменили картину произошедшего. По словам представителя прокуратуры Граца Кристиана Крошля, вскрытие не смогло однозначно определить время смерти и вполне возможно, что Пипер была еще жива, когда ее поместили в чемодан. Это означает, что обвиняемый мог заживо похоронить жертву, которая после удушения находилась без сознания.

Эксперты обнаружили у погибшей травмы шеи, характерные для удушения, а также серьезные повреждения лица. По данным местных СМИ, Патрик сначала закопал чемодан с телом в саду у своей бабушки в Словении, но позже, испугавшись, перезахоронил останки в лесу. Позже его задержала словенская полиция. Его нашли возле сожженной им машины на парковке казино недалеко от границы.

Адвокат подозреваемого заявила, что ее подопечный раздавлен случившимся и бесконечно любил погибшую. Он не может объяснить мотивов преступления.

Ранее сообщалось, что в Молдавии 62-летнего мужчину, закопанного заживо, спасли спустя четыре дня. Спасенный рассказал, что его закопал юноша, с которым они вместе выпивали, а после начали спорить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok