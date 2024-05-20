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09:11, 20 мая 2024Из жизни

Закопанного заживо 62-летнего мужчину спасли спустя четыре дня

Закопанного заживо в Молдавии пожилого мужчину спасли спустя четыре дня

Фото: Oleg Kopyov / Shutterstock / Fotodom

В Молдавии 62-летнего мужчину, закопанного заживо, спасли спустя четыре дня. Об этом пишет Daily Mail.

Полицейские неожиданно нашли оказавшегося в ловушке мужчину, хотя вели расследование другого дела. Они обыскивали дом пожилой женщины в селе Устье, с которой кто-то расправился незадолго до этого. Во время осмотра дома сотрудники полиции услышали приглушенные крики. Они нашли источник звука на улице и начали копать. В итоге оказалось, что под землей был мужчина. На шее у него зияла кровоточащая рана. Видео спасения было опубликовано в среду, 15 мая.

Подозреваемого, 18-летнюю молодого человека, младшего родственника женщины, нашли пьяным в собственном доме. На допросе он давал сбивчивые и непоследовательные показания. Спасенный мужчина потом рассказал, что все началось с того, что в субботу, 11 мая, они выпивали с молодым человеком и внезапно начали спорить. Юноша схватил нож и напал на него, а затем закопал заживо. Полицейские предполагают, что позже, через день-два, юноша расправился с пожилой женщиной.

Расследование продолжается. Если подозреваемого признают виновным, ему грозит пожизненное заключение. Выкопанный мужчина проходит лечение в больнице.

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Ранее сообщалось, что в США мужчина закопал жену заживо в лесу и был приговорен к 13 годам тюрьмы. Женщина выжила, проведя под землей 12 часов.

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      Юлия Юткина
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