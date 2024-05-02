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20:59, 2 мая 2024Из жизни

Заживо закопанная мужем женщина провела 12 часов под землей и выжила

В США мужчина закопал жену заживо в лесу и был приговорен к 13 годам тюрьмы

Фото: Lacey Police Department

В США вынесли приговор мужчине из штата Вашингтон, который избил жену, закопал ее заживо и обвинил в этом лекарства. Об этом пишет New York Post.

54-летний Че Ген Ан был арестован в 2022 году. Тогда он жестоко избил и ударил ножом жену. Женщина успела вызвать полицию с помощью умных часов, прежде чем муж связал ее клейкой лентой, погрузил в машину и вывез в лес. Там он закопал жену в неглубокую яму и уехал. Она провела 12 часов в земле, однако выжила и сумела выбраться.

В марте Ан признал себя виновным в покушении. Адвокат мужчины заявил, что тот страдал от посттравматического стрессового расстройства и принимал «слишком много лекарств», которые повлияли на его поведение. При этом сам обвиняемый сказал, что «каждый день просыпается с чувством сожаления и раскаяния».

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На суде пострадавшая заявила, что она с детьми до сих пор живет в состоянии постоянного страха. Женщина также добавила, что муж нанес ей психологические и физические травмы, с которыми ей придется мириться до конца дней.

В пятницу, 26 апреля, суд приговорил Ана к 13 годам тюрьмы и запретил общаться с женой и детьми.

Ранее в США арестовали пастора из штата Калифорния, который заплатил киллеру за устранение бойфренда своей дочери. Пострадавший получил несколько ранений, но сумел самостоятельно добраться до больницы.

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      Никита Савин
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