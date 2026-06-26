Айза рассказала о болезни на фоне хейта из-за худобы

Блогерша Айза Анохина объяснила низкий вес болезнью желудка

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) рассказала о болезни на фоне хейта из-за низкого веса. Пост с информацией она разместила в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя блогерша ответила на хейт из-за худобы, признавшись, что ее вес составляет 46-48 килограммов при росте 162 сантиметра. При этом она подчеркнула, что сейчас проходит серьезное лечение из-за болезни желудка и соблюдают строгую диету.

«Прямо сейчас я прохожу серьезное лечение. Пью тяжелые препараты и сижу на строгой диете (стол номер 5). Никакого мучного, сладкого и так далее. И чтобы вы совсем не переживали, я работаю с психотерапевтом (она же психиатр) четвертый год, и у меня нет РППП и анорексии» — объяснила она худобу.

В то же время Анохина подчеркнула, что она всегда была стройной. «Мы такие, какие есть, и на все есть причины», — заключила она.

В марте Айза раскрыла секреты молодости. По словам звезды, она выглядит ухоженно благодаря современной косметологии, кремам, маскам и ежедневному уходу.