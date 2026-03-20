Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:48, 20 марта 2026

41-летняя Айза раскрыла секреты молодости

Блогер Айза Анохина заявила, что сохранила молодость благодаря косметологии
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) раскрыла секреты молодости. Методами сохранить молодость она поделилась в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость ответила на анонимный вопрос подписчика, который поинтересовался секретом ее моложавого внешнего вида. По словам звезды, она выглядит ухоженно благодаря современной косметологии, кремам, маскам и ежедневному уходу.

При этом Айза подчеркнула, что воспринимает себя исключительно на свой возраст. «Если честно, то я не из тех, кто считает, что в 41 я выгляжу на 25. Нет. В 41 я выгляжу на современные 41», — заявила блогер.

В то же время звезда призналась, что через 8-10 лет планирует сделать подтяжку лица. «А пока держусь на косметологии и домашнем уходе», — заключила инфлюэнсерша.

В феврале Айза рассказала о неудачной инъекции ботокса. Знаменитость заявила, что на Бали у нее есть два проверенных косметолога, у которых она в том числе увеличивает губы, делает чистку лица и различные бьюти-уколы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok