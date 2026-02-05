Реклама

17:20, 5 февраля 2026

Айза рассказала о неудачной инъекции ботокса

Блогер Айза рассказала о капельницах после неудачной инъекции ботокса
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) рассказала о неудачной инъекции ботокса. Пост появился в ее Telegram-канале.

41-летняя знаменитость заявила, что на Бали у нее есть два проверенных косметолога, у которых она в том числе увеличивает губы, делает чистку лица и различные бьюти-уколы. В этот раз она обратилась к другому специалисту, но результат процедуры ее не устроил.

«У меня упали брови. (...) До сих пор только к вечеру могу их поднять, и это после капельниц и уколов витамина B в лоб. Первую неделю, когда ботокс начал вставать, я вообще проснуться не могла, у меня будто бетон на глаза давил», — отметила блогерша.

В сентябре Айза сообщила о резком похудении из-за стресса и раскрыла свой вес.

