Айза сообщила о резком похудении из-за стресса и раскрыла свой вес

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) сообщила о резком похудении из-за стресса и раскрыла свой вес. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.
По словам 40-летней блогерши, за четыре дня она похудела на четыре килограмма. Так, в настоящее время ее вес составляет 44 килограмма.
«Я завидую людям, которые могут есть, когда испытывают стресс. Я вообще видеть еду не могу», — заявила блогер, указав, что из-за потери веса стала медленно передвигаться и слышать шум в ушах.
Также знаменитость высказалась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) о хейте, который обрушился на нее из-за поведения на шоу «Ставка на любовь». «Я никогда не считала и не называла себя красивой, мои комплексы видно на всю страну и из космоса», — отметила она.
В июле Айза жестко ответила на насмешку над ее увеличенными губами.