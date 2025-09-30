Айза сообщила о резком похудении из-за стресса и раскрыла свой вес

Блогер Айза сообщила о резком похудении до 44 килограммов из-за стресса

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) сообщила о резком похудении из-за стресса и раскрыла свой вес. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

По словам 40-летней блогерши, за четыре дня она похудела на четыре килограмма. Так, в настоящее время ее вес составляет 44 килограмма.

«Я завидую людям, которые могут есть, когда испытывают стресс. Я вообще видеть еду не могу», — заявила блогер, указав, что из-за потери веса стала медленно передвигаться и слышать шум в ушах.

Также знаменитость высказалась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) о хейте, который обрушился на нее из-за поведения на шоу «Ставка на любовь». «Я никогда не считала и не называла себя красивой, мои комплексы видно на всю страну и из космоса», — отметила она.

