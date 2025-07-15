Айза жестко ответила на насмешку над ее увеличенными губами

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) жестко ответила на насмешку над ее увеличенными губами. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя блогерша разместила фото, где показала крупным планом обведенные карандашом губы. «Что с губами? Пчелы покусали?» — в свою очередь, спросил один из юзеров.

При этом инфлюэнсерша ответила, что с подобным ртом удобнее целоваться и говорить правду. Также в своем Telegram-канале она добавила, что не собирается отказываться от коррекции внешности с помощью косметологов.

«На дворе 2025 год, а людям до сих пор есть дело до накачанных губ.

Мне вообще (***) на мнение всех, я буду качать губы до глубокой старости. Запомните этот пост», — заявила Айза.

Ранее в июле блогерша высказалась об одной особенности своей внешности фразой «ходить с пакетом на лице».