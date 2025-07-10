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09:05, 10 июля 2025Ценности

Айза высказалась об одной особенности своей внешности фразой «ходить с пакетом на лице»

Блогерша Айза высказалась о пигментации на лице и отказе ее лечить
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) высказалась об одной особенности своей внешности фразой «ходить с пакетом на лице». Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

40-летняя блогерша заявила, что устала лечить пигментацию кожи, которая возникает у нее при воздействии ультрафиолетовых лучей. «Либо мне ходить с пакетом на лице или сидеть дома, либо просто смириться», — отметила она.

Затем знаменитость добавила, что отказывается бороться с появляющимися на коже пятнами, а примет их как данность. «Ну или вылечить и переехать в густой холодный лес, где никогда не бывает солнца», — указала автор поста.

Ранее в июле Айза также показала фанатам откровенные фото, сделанные на капоте машины.

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