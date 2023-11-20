Противник сотрудничества Аргентины с Россией Милей победил на выборах с 55,95%

Противник вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с Россией, крайне правый политик Хавьер Милей победил во втором туре выборов президента, набрав 55,95 процента голосов, следует из итогов подсчета 86,59 процента бюллетеней. Об этом сообщает РИА Новости.

У его соперника — министра экономики и кандидата от правых сил Серхио Массы 44,04 процента.

Сам Масса уже признал свое поражение и поздравил оппонента с победой и пожелал ему удачи. «Результаты оказались не такими, как мы ожидали», — резюмировал он.

Первый тур президентских выборов в Аргентине прошел 22 октября. Возвышение малоизвестного еще некоторое время назад Милея стало следствием сложной экономической ситуации в стране. Милея отличает крайний популизм, неприятие феминизма и абортов, он выступает с антикитайских позиций.