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00:33, 23 октября 2023Мир

Завершилось голосование на выборах президента Аргентины

В Аргентине завершилось голосование на выборах президента

Фото: Franco Fafasuli / dpa / Global Look Press

В Аргентине завершилось голосование на президентских выборах. Об этом сообщает Reuters.

Основными претендентами на победу считаются крайне правый политик Хавьер Милей, бывший член правительства Патрисия Буллрич и кандидат от правящей партии «Союз ради родины» Серхио Масса.

Для победы в первом туре кандидату надо набрать 45 процентов голосов, но при этом опередить ближайшего преследователя на 10 процентов. Ожидается, что окончательные результаты будут объявлены вечером в воскресенье по местному времени (в Москве будет ранее утро).

Как отмечает Reuters, наиболее вероятен вариант, при котором ни один из претендентов не наберет нужного количества голосов и будет объявлен второй тур. Скорее всего, в него пройдут Милей и Масс. Агентство пишет, что возвышение малоизвестного еще некоторое время назад Милея стало следствием сложной экономической ситуации в стране. Милея отличает крайний популизм, неприятие феминизма и абортов, он выступает с антикитайских позиций.

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      Марина Совина
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