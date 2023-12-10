Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины

Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины. Об этом сообщает РИА Новости.

Инаугурация прошла в здании конгресса. Милей принес присягу перед парламентариями, после чего обратится с речью к гражданам. Сообщается, что у конгресса собралось много сторонников президента, некоторые заняли места ближе к трибуне еще с ночи.

Хавьер Милей от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает» победил во втором туре выборов президента, прошедшем 19 ноября, набрав более 55 процентов голосов. Среди прочих идей Милей выступает за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля.

Как сообщалось ранее, Россию на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея представляет посол Дмитрий Феоктистов.