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19:02, 7 декабря 2023Мир

Россию на инаугурации нового президента Аргентины представит посол

Посол России в Аргентине Феоктистов представит страну на инаугурации Милея

Фото: Игнасио Коло / РИА Новости

Россию на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея представит посол Дмитрий Феоктистов. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщили ТАСС в диппредставительстве.

«Нашу страну будет представлять чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Аргентине Дмитрий Феоктистов в качестве представителя президента России», — пояснили в посольстве.

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Инаугурация президента Аргентины состоится в воскресенье, 10 декабря.

Ранее Аргентина пригласила Россию на инаугурацию нового президента страны. Позже стало известно, что от Украины на инаугурацию приедет президент страны Владимир Зеленский.

В ходе предвыборной кампании Милей заявлял, что выступает против сотрудничества Аргентины с Россией и вступления страны в БРИКС. Победив на выборах, он смягчил риторику.

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      Анастасия Алимпиева
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