Россию на инаугурации нового президента Аргентины представит посол
Россию на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея представит посол Дмитрий Феоктистов. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщили ТАСС в диппредставительстве.
«Нашу страну будет представлять чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Аргентине Дмитрий Феоктистов в качестве представителя президента России», — пояснили в посольстве.
Инаугурация президента Аргентины состоится в воскресенье, 10 декабря.
Ранее Аргентина пригласила Россию на инаугурацию нового президента страны. Позже стало известно, что от Украины на инаугурацию приедет президент страны Владимир Зеленский.
В ходе предвыборной кампании Милей заявлял, что выступает против сотрудничества Аргентины с Россией и вступления страны в БРИКС. Победив на выборах, он смягчил риторику.