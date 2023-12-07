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17:52, 7 декабря 2023Мир

Россию пригласили на инаугурацию нового президента Аргентины

Аргентина пригласила Россию на инаугурацию нового президента Хавьера Милея

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Аргентина пригласила Россию на инаугурацию нового президента страны Хавьера Милея, сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел РФ.

Кто именно представит РФ на церемонии, пока неизвестно. В МИД лишь указали на «представителя» от российской стороны.

Ранее новый министр иностранных дел республики Диана Мондино уточнила, что Аргентина не собирается разрывать отношения с Россией, как и с Китаем и Бразилией. «Это вещи, которые не имеют смысла и логики... Нет ни разрыва, ни изменения отношений... Не может быть и разрыва (дипломатических отношений) с Россией», — уточнила она.

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      Антон Похиляк
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