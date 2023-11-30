Новый министр иностранных дел Аргентины объявила позицию по членству в БРИКС

Новая глава МИД Аргентины Мондино: страна не присоединится к БРИКС

Аргентина не присоединится 1 января 2024 года к группе БРИКС, приглашение от которой она получила в этом году. Об этом заявила новый министр иностранных дел республики Диана Мондино в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Аргентина не войдет в БРИКС», — объявила позицию страны по членству в объединении глава МИД.

Ранее стало известно, что новый президент Аргентины Хавьер Милей передумал заниматься долларизацией страны и отказываться от песо в пользу американской валюты.

Собеседник Financial Times заявил, что изначально Милей планировал назначить на пост главы Центрального банка страны экономиста Эмилио Окампо — сторонника долларизации, однако сейчас его планы изменились.