Новый министр иностранных дел Аргентины объявила позицию по членству в БРИКС
Новая глава МИД Аргентины Мондино: страна не присоединится к БРИКС
Аргентина не присоединится 1 января 2024 года к группе БРИКС, приглашение от которой она получила в этом году. Об этом заявила новый министр иностранных дел республики Диана Мондино в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).
«Аргентина не войдет в БРИКС», — объявила позицию страны по членству в объединении глава МИД.
Ранее стало известно, что новый президент Аргентины Хавьер Милей передумал заниматься долларизацией страны и отказываться от песо в пользу американской валюты.
Собеседник Financial Times заявил, что изначально Милей планировал назначить на пост главы Центрального банка страны экономиста Эмилио Окампо — сторонника долларизации, однако сейчас его планы изменились.