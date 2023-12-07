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18:05, 7 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский приедет на инаугурацию нового президента Аргентины

TN: Зеленский приедет на инаугурацию нового президента Аргентины Милея

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Владимир Зеленский приедет на инаугурацию нового президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом сообщает аргентинский телеканал TN.

«Зеленский подтвердил, что приедет на инаугурацию Хавьера Милея», — говорится в сообщении. Отмечается, что визит украинского лидера станет его первой поездкой в Латинскую Америку.

Ранее газета El Pais сообщила, что Зеленский сталкивается с ростом сопротивления поддержке Украины в США и Европейском союзе (ЕС). По данным издания, на фоне выборов президента США в 2024 году Киев могут ожидать сложности.

Специалист по оборонной политике США Майкл Стрикоф предсказал, что украинский лидер в скором времени будет вынужден поставить точку в конфликте с Россией из-за прекращения американской поддержки.

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      Алевтина Запольская
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