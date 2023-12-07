TN: Зеленский приедет на инаугурацию нового президента Аргентины Милея

Владимир Зеленский приедет на инаугурацию нового президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом сообщает аргентинский телеканал TN.

«Зеленский подтвердил, что приедет на инаугурацию Хавьера Милея», — говорится в сообщении. Отмечается, что визит украинского лидера станет его первой поездкой в Латинскую Америку.

Ранее газета El Pais сообщила, что Зеленский сталкивается с ростом сопротивления поддержке Украины в США и Европейском союзе (ЕС). По данным издания, на фоне выборов президента США в 2024 году Киев могут ожидать сложности.

Специалист по оборонной политике США Майкл Стрикоф предсказал, что украинский лидер в скором времени будет вынужден поставить точку в конфликте с Россией из-за прекращения американской поддержки.