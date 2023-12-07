France 24: в США заявили, что Украина вынуждена поставить точку в конфликте с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени будет вынужден поставить точку в конфликте с Россией. С таким прогнозом в интервью France 24 выступил специалист по оборонной политике США Майкл Стрикоф.

«Без средств Вашингтона правительству Зеленского придется перейти к следующему этапу, то есть поставить точку в конфликте», — сказал он, добавив, что у Украины не осталось своих ресурсов для продолжения военных действий.

Эксперт также отметил, что кроме США у Киева не осталось никаких союзников, которые могли бы восполнить американскую военную помощь в полном объеме.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Вашингтон все больше теряет интерес к ситуации на Украине и попытается избавиться от нее в ближайшем будущем.