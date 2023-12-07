Экс-разведчик США Риттер: США попытаются избавиться от Украины

США все больше теряют интерес к ситуации на Украине и попытаются избавиться от нее в ближайшем будущем. Об этом заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Все американцы вывесили в соцсетях украинский флаг, чтобы лучше себя чувствовать. Теперь, когда Киев проиграл, этот флаг исчезнет, а, может быть, он уже исчез», — рассказал военный аналитик.

Риттер также сравнил Украину с «дурной привычкой», отметив, что США более не хотят ассоциироваться со страной, которая может потерпеть военное поражение.

Ранее Риттер заявил, что конфликт на Украине закончится взятием Российской армией Одессы для обеспечения безопасности Крыма и Севастополя. По словам Риттера, Россия после разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет стремиться к полному политическому краху Киева. «Мы наблюдаем завершающий этап этого конфликта», — подчеркнул он.