Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:57, 7 декабря 2023Мир

В США заявили о планах избавиться от Украины

Экс-разведчик США Риттер: США попытаются избавиться от Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США все больше теряют интерес к ситуации на Украине и попытаются избавиться от нее в ближайшем будущем. Об этом заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Все американцы вывесили в соцсетях украинский флаг, чтобы лучше себя чувствовать. Теперь, когда Киев проиграл, этот флаг исчезнет, а, может быть, он уже исчез», — рассказал военный аналитик.

Риттер также сравнил Украину с «дурной привычкой», отметив, что США более не хотят ассоциироваться со страной, которая может потерпеть военное поражение.

Ранее Риттер заявил, что конфликт на Украине закончится взятием Российской армией Одессы для обеспечения безопасности Крыма и Севастополя. По словам Риттера, Россия после разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет стремиться к полному политическому краху Киева. «Мы наблюдаем завершающий этап этого конфликта», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Российская восьмиклассница пришла в школу с дробовиком и открыла стрельбу. Что известно о трагедии?

      Раскрыта основная причина смертей россиян

      Россиянам рассказали об удвоении объема их накоплений в юанях

      Крупнейшая экономика Европы столкнулась с очередным спадом

      В Британии решили задействовать ВМС для помощи Газе

      В России выросло число попыток незаконно вывезти наличные

      Маршал США напился в самолете и начал домогаться попутчицы

      Сериалу «Слово пацана» предрекли второй сезон

      Прокуратура начала проверку охранной системы после стрельбы в брянской школе

      В Армении выразили надежду на конструктивный диалог с Азербайджаном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости