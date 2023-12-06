Бывший офицер США Скотт Риттер: Россия разгромит ВСУ и возьмет Одессу

Конфликт на Украине закончится взятием Российской армией Одессы для обеспечения безопасности Крыма и Севастополя. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector выступил офицер морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Я не верю, что Россия сможет завершить этот конфликт, не закрепив за собой Одессу или черноморское побережье и не отрезав Украину, потому что Киев с коллективным Западом используют их, чтобы угрожать Крыму и Севастополю», — отметил американский военный.

По словам Риттера, Россия после разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет стремиться к полному политическому краху Киева. «Мы наблюдаем завершающий этап этого конфликта», — подчеркнул он.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Украине придется смириться и признать потерю территорий в обмен на мир, поскольку многие союзники Киева открыто высказываются за дипломатическое урегулирование конфликта.

