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16:01, 3 декабря 2023Мир

В США предложили Украине смириться с потерей территорий

Экс-разведчик Риттер: Украине придется признать потерю территорий в обмен на мир

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украине придется смириться и признать потерю территорий в обмен на мир, поскольку многие союзники Киева открыто высказываются за дипломатическое урегулирование конфликта. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в статье для Energy Intelligence.

«Многие другие бывшие сторонники победы Украины теперь открыто заявляют о своей поддержке урегулирования путем переговоров, при котором Украина принимает статус-кво, включая потерю территорий в обмен на мир», — отметил он.

Риттер добавил, что администрация президента Джо Байдена, связав престиж США с конфликтом на Украине, обрекла себя на политический провал, который снижает авторитет США в мировом сообществе.

Ранее он заявил, что Российская армия освободит Одессу для защиты Крымского полуострова. По его словам, Россия понимает, что вне зависимости от исхода конфликта Крым никогда не будет в безопасности, если Одесса останется под контролем Украины.

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      Семен Александров
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