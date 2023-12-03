Экс-разведчик Риттер: Украине придется признать потерю территорий в обмен на мир

Украине придется смириться и признать потерю территорий в обмен на мир, поскольку многие союзники Киева открыто высказываются за дипломатическое урегулирование конфликта. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в статье для Energy Intelligence.

«Многие другие бывшие сторонники победы Украины теперь открыто заявляют о своей поддержке урегулирования путем переговоров, при котором Украина принимает статус-кво, включая потерю территорий в обмен на мир», — отметил он.

Риттер добавил, что администрация президента Джо Байдена, связав престиж США с конфликтом на Украине, обрекла себя на политический провал, который снижает авторитет США в мировом сообществе.

Ранее он заявил, что Российская армия освободит Одессу для защиты Крымского полуострова. По его словам, Россия понимает, что вне зависимости от исхода конфликта Крым никогда не будет в безопасности, если Одесса останется под контролем Украины.