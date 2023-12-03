В США рассказали об освобождении Одессы Россией для защиты Крыма

Экс-разведчик Риттер: Россия освободит Одессу, чтобы защитить Крым

Российская армия освободит Одессу для защиты Крымского полуострова. Об этом в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector рассказал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер, сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия понимает, что вне зависимости от исхода конфликта Крым никогда не будет в безопасности, если Украина будет контролировать Одессу. «Поэтому, чтобы гарантировать безопасность Крыма, нужно освободить Одессу», — констатировал экс-разведчик.

Эксперт добавил, что Киев может потерять еще пять областей и полный доступ к Черному морю, потому что отказался от мирных переговоров с Москвой.

Ранее Риттер назвал фантазией заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном вступлении Украины в альянс. Он отметил, что Россия не даст этому произойти.