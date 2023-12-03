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01:27, 3 декабря 2023Мир

В США сочли фантазией заявления о вступлении Украины в НАТО

Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия не позволит Украине вступить в НАТО

Фото: Unsplash.com

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol назвал фантазией заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможном вступлении Украины в альянс. Эксперт считает, что Россия не позволит этого сделать.

Он напомнил, что Москва начала специальную военную операцию (СВО) из-за того, что хотела помешать расширению блока. Кроме того, в экономическом и военном отношении республика не способна стать членом альянса.

«Украина никогда не вступит в НАТО. Йенс Столтебнерг может фантазировать, сколько угодно, но Россия не позволит этому случиться», — подчеркнул Риттер.

Экс-разведчик добавил, что генсек НАТО оказался прав в оценке превосходства оборонной промышленности России. Он заключил, что пока Запад не может выполнить взятые на себя перед Киевом обязательства о поставках вооружений, российские войска полностью обеспечиваются боеприпасами.

Ранее Украина и НАТО подписали программу сотрудничества на 2024 год. Генсек альянса Йенс Столтенберг уточнил, что соглашение включает взаимодействие по энергобезопасности и повышению совместимости сил страны и блока. По его словам, стороны также затронули тему реформ, которые Киев должен провести для сближения с альянсом.

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      Марина Совина
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