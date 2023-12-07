Зеленский столкнулся с сопротивлением в США и ЕС по поддержке Украины

El Pais: Зеленский сталкивается с сопротивлением поддержки Украины в США и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с ростом сопротивления поддержки Украины в США и Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщила испанская газета El Pais.

Так, одной из причин отмены выступления Зеленского перед сенаторами США 5 декабря называют его нервозность из-за несогласия Республиканской партии с пакетом помощи Украине, предложенным Белым домом. Кроме того, журналисты со ссылкой на близкие к МИД Украины источники сообщают, что на фоне выборов президента США в 2024 году Украину могут ожидать сложности.

Кроме того, Зеленскому следует ожидать трудностей в отношениях с ЕС. В их числе позиция Венгрии по вступлению Украины в Евросоюз, а также разногласия внутри организации по финансированию Киева и блокада перевозок со стороны Польши и Словакии.

Ранее стало известно, что Зеленский ввел в отношении России новые санкции. В санкционном списке числятся более 180 физических и столько же юридических лиц.