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17:28, 7 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский столкнулся с сопротивлением в США и ЕС по поддержке Украины

El Pais: Зеленский сталкивается с сопротивлением поддержки Украины в США и ЕС
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с ростом сопротивления поддержки Украины в США и Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщила испанская газета El Pais.

Так, одной из причин отмены выступления Зеленского перед сенаторами США 5 декабря называют его нервозность из-за несогласия Республиканской партии с пакетом помощи Украине, предложенным Белым домом. Кроме того, журналисты со ссылкой на близкие к МИД Украины источники сообщают, что на фоне выборов президента США в 2024 году Украину могут ожидать сложности.

Кроме того, Зеленскому следует ожидать трудностей в отношениях с ЕС. В их числе позиция Венгрии по вступлению Украины в Евросоюз, а также разногласия внутри организации по финансированию Киева и блокада перевозок со стороны Польши и Словакии.

Ранее стало известно, что Зеленский ввел в отношении России новые санкции. В санкционном списке числятся более 180 физических и столько же юридических лиц.

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      Александр Курбатов
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