Правящие партии Венгрии внесли резолюцию против членства Украины в ЕС

Альянс правящих в Венгрии партий внес резолюцию против вступления Украины в ЕС

Альянс правящих в Венгрии партий «Фидес» и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) внес в парламент страны резолюцию против начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом рассказал лидер фракции Мате Кочиш, сообщает РИА Новости.

«Еврокомиссия не может оценивать ситуацию по двойным стандартам. Кандидаты в члены должны были соответствовать всем критериям, и никаких исключений из-за текущих политических и идеологических аспектов сейчас делать нельзя», — заявил он.

Кочиш посчитал невозможной вероятность того, что Киев опередит ожидающие вступления в объединения страны Северных Балкан. В тексте документа подчеркивается, что перед началом переговоров необходима стратегическая дискуссия о возможных последствиях членства Украины в ЕС.

Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) Ана Пизонеро ответила на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необоснованности предложения о членстве Киева в ЕС. Она не согласилась с венгерским политиком и отметила, что Украина проделала впечатляющую работу для начала переговоров о вступлении.

