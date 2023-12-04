ЕК ответила на критику предложения о вступлении Украины в ЕС

В ЕК не согласились с мнением о необоснованности идеи о вступлении Украины в ЕС

Украина проделала впечатляющую работу для начала переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС). На это указала представитель еврокомиссии (ЕК) Ана Пизонеро в ответ на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необоснованности предложения о членстве Киева в ЕС, сообщает ТАСС.

«Мы не считаем, что наше предложение необоснованное. Наоборот, мы считаем, что Украина проделала впечатляющую работу», — сказала она.

Ранее стало известно, что ЕК захотела ускорить процедуру одобрения начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. По заявлению замглавы ЕК Веры Юровой, о готовности Украины к переговорам о вступлении будет объявлено уже через две недели. Изначально предполагалось, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться не раньше марта 2024 года.