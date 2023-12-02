Процедуру переговоров о вступлении Украины в ЕС захотели ускорить

ЕК захотела ускорить процедуру одобрения переговоров о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) захотела ускорить процедуру одобрения начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом заявила замглавы ЕК Вера Юрова, ее слова приводит ТАСС.

По заявлению Юровой, Еврокомиссия объявит о готовности Украины к переговорам о вступлении уже через две недели.

«Я только что вернулась из Киева, и, судя по тому, что я увидела, еще многое предстоит сделать в плане борьбы с коррупцией и защиты меньшинств. Однако Украина полна решимости и будет готова к середине декабря. Через две недели Еврокомиссия сообщит европейским лидерам, что Украина отвечает всем условиям для безотлагательного начала переговоров о вступлении», — заявила еврочиновница.

Изначально предполагалось, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться не раньше марта 2024 года.

Ранее издание Politico сообщило, что в ЕС назревает политический кризис, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает тесные связи с Россией, выступает против принятия бюджета ЕС и вступления Украины в сообщество.