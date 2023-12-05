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23:49, 5 декабря 2023Мир

На Украине высказались о последствиях блокады КПП Польшей

Вице-премьер Верещук: экономика Украины в заложниках у Польши из-за блокады КПП

Фото: Anastasiia Smoliyenko / Global Look Press

Экономика Украины оказалась заложником блокирования контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Польшей. Об этом заявила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук в Telegram-канале.

По ее словам, уже месяц продолжается блокада на польской границе. «В заложники поляки захватили украинскую экономику», — высказалась о последствиях политик. Она добавила, что Варшава закрыла не только границу Украины с Польшей, но и блокирует границу страны с Евросоюзом.

В начале ноября в Польше водители начали блокировать приграничные КПП, требуя ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Блокаду границы с Украиной пообещали снять в том случае, если польским перевозчикам дадут 50 процентов рейсов между странами.

В ответ на это стали протестовать и украинские водители, в результате чего в польском городе Пшемысль и на подъездном пути к приграничному селу Медыка образовались огромные пробки, а стоимость доставки грузов между странами выросла в разы.

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      Марина Совина
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