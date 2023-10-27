Глава Евросовета Мишель: саммит ЕС не смог согласовать финансовую помощь Украине

Саммит Евросоюза (ЕС) не смог согласовать выделение финансовой помощи Украине, но этот вопрос остается приоритетным. Об этом рассказал глава Европейского совета Шарль Мишель, передает ТАСС.

Европейские лидеры договорились использовать для поддержки Украины доходы от замороженных в ЕС российских активов.

«Лидеры договорились использовать часть замороженных российских активов, в первую очередь доходы от них, для поддержки Украины», — сказал Мишель.

По поводу обещанных Украине 50 миллиардов евро на четыре года Мишель заявил, что «прошла дискуссия о доработке бюджета».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия ввела страны Европейского союза в заблуждение, не назвав реальный размер планируемого увеличения европейского бюджета. Еврокомиссия пересмотрела многолетний бюджет Евросоюза на период с 2024 по 2027 год и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро, 50 миллиардов из которых предусматривается для финансовой помощи Киеву.