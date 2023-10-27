Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:48, 27 октября 2023Мир

Саммит ЕС не смог согласовать финансовую помощь Украине

Глава Евросовета Мишель: саммит ЕС не смог согласовать финансовую помощь Украине

Фото: Rick Wilking / Reuters

Саммит Евросоюза (ЕС) не смог согласовать выделение финансовой помощи Украине, но этот вопрос остается приоритетным. Об этом рассказал глава Европейского совета Шарль Мишель, передает ТАСС.

Европейские лидеры договорились использовать для поддержки Украины доходы от замороженных в ЕС российских активов.

«Лидеры договорились использовать часть замороженных российских активов, в первую очередь доходы от них, для поддержки Украины», — сказал Мишель.

По поводу обещанных Украине 50 миллиардов евро на четыре года Мишель заявил, что «прошла дискуссия о доработке бюджета».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия ввела страны Европейского союза в заблуждение, не назвав реальный размер планируемого увеличения европейского бюджета. Еврокомиссия пересмотрела многолетний бюджет Евросоюза на период с 2024 по 2027 год и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро, 50 миллиардов из которых предусматривается для финансовой помощи Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Слабиев
      Обсудить
      Последние новости

      Армия обороны Израиля расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. Станет ли это ожидаемым вторжением?

      В России назвали чудовищным фейком заявления США о «казнях» российских военных

      Россиянин заподозрил англичанина-собутыльника в шпионаже и напал на него

      Израиль отверг резолюцию ООН с призывом к прекращению огня

      В России прокомментировали принятие ГА ООН ближневосточной резолюции

      Россия показала в ООН обломки использованных Украиной западных ракет

      У отравившихся в ресторане россиян нашли сальмонеллу

      Израиль обвинил ООН в потере легитимности

      Во Франции разрешили продажи iPhone 12

      Отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости