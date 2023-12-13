Аргентина объявила о резкой девальвации песо

Reuters: власти Аргентины девальвируют официальный курс песо до 800 за $1

Приход к власти недавно избранного президента Аргентины Хавьера Милея начался с радикальных экономических реформ — правительство девальвирует официальный курс песо в два раза, передает Reuters.

Таким образом, вместо 365 песо доллар будет стоить 800 песо. Благодаря мере официальный курс в стране станет ближе к рыночному, по которому за 1 доллар дают около 1070 песо.

Кабмин также намерен сократить размер и количество министерств, чтобы снизить траты на содержание правительства. Их число уменьшится с 18 до 9. Правительство Милея также снизит энергетические и транспортные субсидии и заморозит реализацию всех инфраструктурных проектов, финансируемых из бюджета, над которыми еще не начали работать.

Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. В ноябре он, будучи кандидатом от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает», победил во втором туре выборов, набрав свыше 55 процентов голосов. Помимо поддержки прочих идей, Милей выступает за отказ страны от сотрудничества с Россией, Бразилией и Китаем в пользу США и Израиля.